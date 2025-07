Dramma a Orio al Serio dito puntato sulle falle della sicurezza

Un episodio incredibile scuote la sicurezza dell’aeroporto di Orio al Serio, con un uomo che riesce a raggiungere la pista in piena operazione di volo, sollevando interrogativi e preoccupazioni. Come ha fatto Andrea Russo, 35 anni, a entrare indisturbato in un luogo così protetto? Le indagini della procura di Bergamo e dell’Enac cercheranno di fare luce su una falla potenzialmente grave nel sistema di sicurezza aeroportuale.

Come ha fatto un uomo ad arrivare sulla pista dell'aeroporto di Bergamo nel pieno delle operazioni di volo? E' questa la domanda a cui dovranno rispondere le indagini, già partite, della procura di Bergamo e dell'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile. Andrea Russo, il 35enne risucchiato dal motore di sinistra del volo in partenza da Orio al Serio e diretto a Oviedo in Spagna, è arrivato nello scalo orobico guidando contromano la sua auto. Un dettaglio che avrebbe dovuto essere sufficiente per fermarlo ancor prima del suo ingresso in aeroporto. Le organizzazioni sindacali denunciano da tempo la situazione della sicurezza a Orio Al Serio, dove manca personale per gestire i crescenti volumi di traffico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dramma a Orio al Serio, dito puntato sulle falle della sicurezza

