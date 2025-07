Imprenditore picchiato con la moglie a Santa Maria a Monte vicino Pisa durante una rapina | Non respiravo

In un tranquillo pomeriggio a Santa Maria a Monte, vicino Pisa, una violenta rapina ha sconvolto la vita di una coppia di anziani, lasciando dietro sé un senso di incredulità e paura. Il loro racconto, crudo e dettagliato, rivela come la realtà possa superare ogni immaginazione, anche quella dei film più duri. Ecco la storia di un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza quotidiana.

Il racconto della violenta rapina a due anziani picchiati a Pisa nel loro appartamento a Santa Maria a Monte "Nemmeno nei film". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Imprenditore picchiato con la moglie a Santa Maria a Monte vicino Pisa durante una rapina: "Non respiravo"

