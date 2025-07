Chiara Ferragni sensuale alla Paris Haute Couture Week 2025 con bustier in broccato

Chiara Ferragni, icona di stile e sensualità, incanta ancora una volta con la sua presenza durante la Paris Haute Couture Week 2025, indossando un bustier in broccato che esalta la sua eleganza senza tempo. Dopo il soggiorno da sogno tra passerelle e sfilate, la regina delle influencer torna in Italia, pronta a vivere nuovi momenti di intimità a Forte dei Marmi. La sua bellezza e il suo fascino continuano a lasciare il pubblico senza fiato.

Il soggiorno da sogno – uno haute couture – in quel di Parigi per Chiara Ferragni è giunto alla conclusione, ma non prima di un degno epilogo: la Regina delle Influencer si trova attualmente di nuovo in Italia, a Forte dei Marmi, in compagnia dei suoi piccoli, ma prima di entrare ancora una volta nelle vesti della mamma amorevole quale è ha avuto l'immenso piacere di calarsi in quelle griffate Ashi Studio. All'evento, tra l'immensa sfilza di modelle agghindate da capo a piedi, a catalizzare l'attenzione è stata anche lei in front row con addosso una magnifica creazione del brand. Chiara Ferragni da Ashi Studio in bustier in broccato e pantaloni culotte: il look d'alta moda nel dettaglio.

