Entrano in cantiere con caschetto e curiosità | gli studenti visitano San Domenico e scoprono il futuro dell’edilizia

Entrano in cantiere con caschetto e occhi pieni di curiosità, gli studenti visitano San Domenico per scoprire il futuro dell’edilizia. A Udine, il cantiere di rigenerazione urbana si trasforma in un’aula a cielo aperto, offrendo ai giovani un’occasione unica di apprendimento. Promossa da Ater Udine, questa iniziativa mira a ispirare le nuove generazioni e a far conoscere da vicino le sfide e le innovazioni del settore edilizio.

A Udine, il cantiere di rigenerazione urbana del quartiere San Domenico si trasforma in un’aula a cielo aperto. L’iniziativa è promossa da Ater Udine, che ha deciso di aprire le porte del cantiere agli studenti delle scuole secondarie superiori, con visite guidate pensate per avvicinare i giovani. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

