giudice obbliga glovo a trattativa su rischi caldo per rider

Il tribunale di Milano ha ordinato alla Foodinho srl, la società di delivery Glovo, di avviare un immediato confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di Palermo e Trapani sui rischi per la salute e la sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore. E' il primo provvedimento del genere deciso in Italia. Il giudice sottolinea che la società dovrà, nel documento di valutazione dei rischi, tenere conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale dei rider.

