Porto Cesareo controlli su spiagge e negli stabilimenti | sanzioni e sequestri

Porto Cesareo intensifica i controlli per garantire sicurezza e legalità sulle sue spiagge e nelle aree balneari. Operazioni mirate degli agenti di polizia, volte a contrastare abusivismo e vendita di prodotti contraffatti, hanno portato a sanzioni e sequestri. Un impegno concreto per tutelare cittadini e turisti, preservando il prestigio della località. La sicurezza resta una priorità, e i controlli proseguiranno senza sosta per mantenere Porto Cesareo un esempio di legalità e bellezza.

PORTO CESAREO – Controlli su strade, su spiagge e negli stabilimenti balneari per verificare la sicurezza, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. Le verifiche del servizio ad alto impatto, operate dagli agenti di polizia, nella mattinata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: porto - cesareo - controlli - spiagge

