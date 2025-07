Sucu rivela un retroscena su Vieira | Tanta paura di perderlo C’era l’Inter ma ha mantenuto la parola

Nel mondo del calcio, le scelte più difficili spesso si giocano dietro le quinte. Dan Sucu, presidente del Genoa, rivela un retroscena emozionante su Vieira: «Tanta paura di perderlo. C’era l’Inter, ma ha mantenuto la parola». Una dimostrazione di lealtà e determinazione che sottolinea quanto il tecnico sia stato importante per la squadra. La sua fedeltà ha fatto la differenza, confermando che nel calcio come nella vita, le promesse contano eccome.

