Dal fegato alla memoria | i benefici della colina e in quali alimenti trovarla

La dottoressa Martina Spina spiega l'importanza di questo nutriente essenziale non ancora conosciutissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal fegato alla memoria: i benefici della colina e in quali alimenti trovarla

In questa notizia si parla di: fegato - memoria - benefici - colina

Otto cibi per nutrire il cervello che invecchia; Sempre stanchi? Forse vi manca la vitamina J; Le uova hanno tantissimi benefici, ma questo viene sempre ignorato.

La dottoressa Martina Spina spiega l'importanza di questo nutriente essenziale non ancora conosciutissimo - La dottoressa Martina Spina ci spiega l'importanza della colina, un nutriente essenziale, non ancora conosciutissimo: scopriamo in quali alimenti si trova. Lo riporta gazzetta.it

Fegato di maiale: com’è fatto, come acquistarlo e come cucinarlo - MSN - Il fegato di maiale è una frattaglia che viene spesso sottovalutata: al contrario, si tratta di un taglio economico e molto nutriente: ecco come trattarlo e cucinarlo alla perfezione. Riporta msn.com