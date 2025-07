Juventus e Adidas rendono omaggio a Gianluca Vialli con una collezione esclusiva | tutti i dettagli e il VIDEO del lancio

Juventus e Adidas celebrano l’eredità di Gianluca Vialli con una collezione esclusiva, un omaggio alla sua grandezza e al suo spirito. Un progetto che unisce passione, stile e memoria, rendendo omaggio a uno dei simboli più amati del club e del calcio mondiale. Scopri tutti i dettagli e guarda il video del lancio, rendendo vivo il ricordo di un’icona indimenticabile. Perché il suo patrimonio continuerà a ispirare generazioni future.

pubblicato sui canali social. Per onorare la memoria di Gianluca Vialli, una delle figure più iconiche della Juventus e del calcio internazionale, il club bianconero, in collaborazione con Adidas e con il supporto della Fondazione Vialli e Mauro, ha presentato una collezione esclusiva dedicata alla sua leggenda. Questo progetto, che fonde perfettamente sport, stile, passione e valori, è un tributo autentico a Vialli, pensato per chi ha amato e continua ad amare il grande campione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com