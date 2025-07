Estate a Zafferana Etnea | con Etna in Scena due mesi di eventi tra musica cultura e spettacolo

Zafferana Etnea, la perla dell’Etna, si trasforma nella cornice perfetta per un’estate indimenticabile. Con due mesi di eventi tra musica, cultura e spettacolo, questa affascinante località si prepara a coinvolgere cittadini e turisti in un caleidoscopio di emozioni ed esperienze uniche. Un ricco calendario che promette di rendere l’estate 2024 un capitolo memorabile della tradizione etnea, all’insegna del divertimento e della scoperta.

Zafferana Etnea, la meta estiva più amata dell’Etna, si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’intrattenimento e della cultura, con un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti da luglio a settembre. Anche quest’anno la “perla dell’Etna” si conferma protagonista della stagione estiva, proponendo un variegato programma che spazia dai grandi concerti agli spettacoli teatrali, agli eventi culturali, animando l’anfiteatro Borsellino ma anche piazze, frazioni e spazi suggestivi, Tutti i dettagli dell’edizione 2025 saranno presentati ufficialmente giovedì 10 luglio alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Zafferana Etnea, nel corso di una conferenza stampa aperta ai media e al pubblico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Estate a Zafferana Etnea: con “Etna in Scena” due mesi di eventi tra musica, cultura e spettacolo

In questa notizia si parla di: etna - estate - zafferana - etnea

Vuoi conoscere gli appuntamenti turistici da non perdere? Ci sono le & della settimana dal 3 al 9 luglio! Sul versante Est dell’Etna, a pochi minuti da Zafferana Etnea, una bellissima novità: un percorso di Land Art, dal titolo “I Vai su Facebook

Torna Etna in scena 2025; Zafferana, Etna in scena. Giovedi la presentazione nella sala consiliare del Comune; Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea.

Stefano Nazzi continua anche in estate il tour di “Indagini Live” e sarà a Zafferana Etnea - Annunciati i primi appuntamenti estivi, che seguono la tournée nei teatri costellata di sold out e ancora in ... gazzettajonica.it scrive

Stefano Nazzi porta “Indagini Live” a Zafferana Etnea - Il giornalista e scrittore Stefano Nazzi continua anche in estate il tour di INDAGINI LIVE. Come scrive blogsicilia.it