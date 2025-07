La Festa del Redentore dedicata a Casanova Da domani aprono nuove prenotazioni

Preparati a vivere una serata indimenticabile: la Festa del Redentore, dedicata quest’anno alla figura leggendaria di Giacomo Casanova, apre le prenotazioni da domani. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni veneziane e celebrarne il genio, la storia e l’atmosfera magica. Non perdere questa opportunità di assicurarti un posto in uno degli eventi più attesi di Venezia, perché la magia della notte del Redentore non si può spiegare... bisogna viverla!

Si celebra sabato 19 luglio la “notte famosissima” della Festa del Redentore, l'evento più atteso e amato dai veneziani, promosso dal Comune di Venezia con il coordinamento operativo di Vela spa. Quest'anno la città rende omaggio a Giacomo Casanova, nel trecentesimo anniversario della sua nascita. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

