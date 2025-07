Cina | velivolo per trasporto merci Tianzhou-8 rientra nell’atmosfera

Il velivolo cinese Tianzhou-8, progettato per il trasporto di merci nello spazio, ha effettuato con successo il suo rientro controllato nell’atmosfera. La fase cruciale si è conclusa con la combustione della maggior parte dei componenti, mentre alcuni detriti sono caduti in acque designate, garantendo sicurezza e precisione. Un’altra dimostrazione delle avanzate capacità spaziali della Cina, che continua a fare passi da gigante nel settore.

Il velivolo cinese per il trasporto merci Tianzhou-8 e’ rientrato nell’atmosfera in modo controllato. La maggior parte dei componenti del veicolo spaziale e’ bruciata durante il rientro e una piccola quantita’ di detriti e’ caduta nelle acque sicure previste. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: velivolo per trasporto merci Tianzhou-8 rientra nell’atmosfera

In questa notizia si parla di: velivolo - trasporto - merci - tianzhou

Cina | Tianzhou-8 si separa da combinazione di stazione spaziale.

