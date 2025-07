Pier Silvio Berlusconi | Ius Scholae? Non è una priorità Non escludo un futuro in politica

Pier Silvio Berlusconi, figura di spicco nel panorama mediatico italiano, ha recentemente aperto a riflessioni politiche di grande rilievo. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2025/2026, l’amministratore delegato ha espresso il suo apprezzamento per il governo di Giorgia Meloni, definendolo uno dei migliori in Europa. La sua posizione, lontana da schieramenti ideologici, apre un dibattito acceso sulla sua possibile futura integrazione nel mondo della politica. La sua influenza potrebbe davvero cambiare le carte in tavola?

Nella serata di ieri, martedì 8 luglio, sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione 20252026 alla presenza dell'amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, che a margine della presentazione ha affrontato anche temi politici. Durante un passaggio su Giorgia Meloni e il suo governo ha dichiarato che a suo parare, " al di là di destra o sinistra ", oggi è " uno dei migliori in Europa, per non dire oltre. È una questione di concretezza e consapevolezza. Meloni si comporta come è più opportuno per l'Italia ". Il presidente del Consiglio, ha proseguito Berlusconi, " sta facendo il massimo nell'interesse del Paese, e vale anche nel rapporto con Trump e con gli Stati Uniti " e dal suo punto di vista " sta facendo un lavoro unico: donna, giovane, venuta dal nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pier Silvio Berlusconi: "Ius Scholae? Non è una priorità. Non escludo un futuro in politica"

