Striscione davanti al municipio contro il Comune | Vecchi errori nuovi danni Chi paga è sempre la città

Un messaggio forte e diretto si affaccia sulla facciata del municipio di Reggio Emilia, denunciando errori passati che continuano a causare danni alla nostra città. Lo striscione, firmato dal gruppo di estrema destra “Reggio Emilia Tricolore”, riaccende il dibattito sulla gestione urbana e sulla responsabilità condivisa, lasciando una domanda cruciale: chi realmente paga il prezzo di queste inefficienze? La città stessa o qualcuno più in alto?

Reggio Emilia, 9 luglio 2025 – “ Vecchi errori, nuovi danni: chi paga è sempre la città”. È quanto recita uno striscione appeso nella notte davanti alla facciata del Comune di Reggio, da parte del gruppo di estrema destra “Reggio Emilia Tricolore”, aderente e riconducibile alla rete dei ‘Patrioti’ che nel marzo scorso diedero vita ad una manifestazione in piazzale Europa per protestare contro criminalità e immigrazione (ad opporsi a loro ci furono due cortei antifascisti in centro città) e che oggi si scagliano ancora contro l’Amministrazione presumibilmente per la gestione della vicenda del ‘Polo della Moda’ con la rottura tra Comune e MaxMara che ha ritirato il progetto di investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Striscione davanti al municipio contro il Comune: “Vecchi errori, nuovi danni. Chi paga è sempre la città”

