LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 3 minuti per le battistrada a 60 km dal traguardo

Il Giro d’Italia femminile 2025 è in pieno fermento: le battistrada aumentano il vantaggio oltre i tre minuti, mentre il ritmo si fa incalzante a meno di 60 km dall’arrivo. La corsa si infiamma con azioni decisive e qualche abbandono, tra emozioni e sorprese. Rimanete sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti in diretta: tutto può ancora succedere in questa tappa mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 60 km all’arrivo e fuggitive che tornano a guadagnare portando per la prima volta il vantaggio oltre i 3 minuti. 12:54 Meno di 10 km allo sprint intermedio di Revine. 12:52 Arriva la comunicazione di altri tre abbandoni. Lasciano la corsa rosa tre atlete del Team Mendelspeck E-work, ovvero l’ucraina Maryna Altukhova, l’australiana Katelyn Nicholson e l’italiana Prisca Savi. 12:49 Superato un tratto in salita di poco più di 2 km non contrassegnato come GPM. Ora una veloce discesa di circa 8 km. 12:46 L’olandese Nooijen è transitata in prima posizione sul GPM di terza categoria di Cugnan portando a casa 7 punti per la classifica delle scalatrici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 3 minuti per le battistrada a 60 km dal traguardo

