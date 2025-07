Quindici anni di Its Academy Caboto | Ricordiamo da dove siamo partiti ma guardiamo al futuro

avventura formativa. Quindici anni di impegno, passione e innovazione che ci hanno permesso di plasmare generazioni di professionisti pronti a navigare con competenza nel mondo marittimo e logistico. Ricordiamo da dove siamo partiti con umiltà e gratitudine, ma allo stesso tempo guardiamo al futuro con entusiasmo e determinazione per continuare a crescere e innovare. Il nostro viaggio non si ferma qui, perché il meglio deve ancora venire.

Quindici anni fa è nato l'ITS Academy Caboto di Gaeta, uno tra i primi in Italia per la formazione nei settori marittimo e logistico. "Ripercorrere questa strada evoca un profondo senso di gratitudine e orgoglio per tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa eccezionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

