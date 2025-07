i tifosi capiscono poco di calciomercato e lo vivono male oggi conta il costo squadra libero

tifosi, spesso impreparati a questa realtà complessa, pesa il fatto di comprendere appieno le dinamiche del calciomercato. Oggi più che mai, la vera chiave di lettura non risiede nelle offerte milionarie o negli scambi di figurine, ma nel costo squadra, un indicatore fondamentale che riflette l’equilibrio economico delle società. Scopriamo insieme come questa nuova logica stia rivoluzionando il modo di costruire le rose e di vivere il calcio.

Il calciomercato non è uno scambio di figurine – scrive Libero – anche se molti continuano a pensarlo. Non basta (più) offrire un tot di milioni o proporre un giocatore in cambio per chiudere un affare. Le trattative si basano su logiche economiche precise, legate ai bilanci, non ai soldi in senso stretto. Quello che conta davvero è il costo squadra, cioè la somma degli stipendi lordi e degli ammortamenti dei giocatori. E proprio sugli ammortamenti si gioca buona parte delle strategie di mercato. Chi non conosce questi meccanismi difficilmente capisce perché certi affari si fanno e altri no e neanche riesce a leggere le operazioni in senso globale.