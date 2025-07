Perché la Red Bull ha licenziato Christian Horner

Un'inaspettata svolta scuote il mondo della Formula 1: Red Bull ha deciso di licenziare Christian Horner, il pilastro e volto storico del team dal 2005. Una mossa che ha sorpreso molti, sollevando interrogativi su cosa abbia portato a questa decisione drastica. Ma quali sono le ragioni dietro questa scelta e quali conseguenze avrà per il futuro del team? Scopriamolo insieme.

Roma, 9 luglio 2025 – Un vero e proprio terremoto in casa Red Bull. All’indomani del gp di Silverstone, si è chiuso il rapporto con lo storico team principal Christian Horner nonostante un contratto in scadenza nel 2030. Si è arrivati, dunque, alla separazione con il dirigente che era in sella dal 2005 e ha sempre accompagnato il team austriaco nell’avventura in Formula 1. Un fulmine a ciel sereno, o forse no date le turbolenze con la famiglia Verstappen e il processo che sarebbe partito nel 2026 a suo carico per comportamento inappropriato con una dipendente. Secondo fonti tedesche, in particolare la Bild, Horner sarebbe stato spinto verso le dimissioni dalla proprietà . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net