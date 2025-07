Wimbledon 2025 il programma di oggi 9 luglio | orari e partite

Il torneo di Wimbledon 2025 entra nel cuore delle emozioni con il programma di oggi, 9 luglio. I campi azzurri si colorano di suspense e passione mentre i quarti di finale del singolare maschile si concludono, regalando sfide epiche come quella tra Cobolli e Djokovic e quella tra Sinner e Shelton. Scopri gli orari e le partite che decideranno il destino dei nostri talenti italiani in questa storica edizione.

Mercoledì a tinte azzurre sui campi di Wimbledon. Mercoledì 9 luglio si completano infatti i quarti di finale dei Championships con gli ultimi due match del singolare maschile, che impegneranno gli ultimi due italiani ancora in corsa: Flavio Cobolli andrà a caccia della storia contro Novak Djokovic, mentre Jannik Sinner affronterà Ben Shelton sperando di aver recuperato dal fastidio al gomito che lo ha condizionato durante i due set contro Grigor Dimitrov. Nel femminile, Iga Swiatek tenterà di raggiungere la sua prima semifinale all’All England Club, dove non ha mai superato lo scoglio dei quarti: se la vedrà con la russa Ljudmila Samsonova. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, il programma di oggi 9 luglio: orari e partite

