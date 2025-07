Centinaia di filmati pedopornografici arrestato un 33enne Nei video anche bambini piccoli

La lotta contro la pedopornografia online ha portato all'arresto di un 33enne a Pisa, coinvolto in un grave caso di divulgazione di video con minorenni. Con centinaia di filmati rinvenuti, questa operazione evidenzia l'importanza di contrastare con fermezza queste terribili pratiche. La tutela dei bambini è una responsabilità collettiva, e ogni passo avanti rappresenta un progresso fondamentale nel proteggere le nuove generazioni.

Pisa, 9 luglio 2025 – Un uomo di 33 anni, pisano, è stato arrestato perchè accusato di diffondere e divulgare video pornografici realizzati con l'utilizzo di minorenni, anche bambini in tenera etĂ . L’uomo deteneva centinaia di filmati di natura pedopornografica. L'attività è stata condotta dalla sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Pisa su impulso del centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica. L’indagine è scattata da una segnalazione ricevuta nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia in merito alla diffusione, nella rete internet, di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori di 18 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centinaia di filmati pedopornografici, arrestato un 33enne. Nei video anche bambini piccoli

In questa notizia si parla di: centinaia - filmati - arrestato - bambini

«Israele ha il coraggio di fare quello che l'Europa non ha il coraggio di fare. I bambini uccisi? Sono figli di terroristi.» Queste parole di Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia – la stessa che canticchiò l'inno fascista “Faccetta Nera” in radio – sono Vai su Facebook

Centinaia di filmati pedopornografici, arrestato un 33enne. Nei video anche bambini piccoli; Deteneva centinaia di video pedopornografici: arrestato 33enne pisano; Trentino, centinaia di foto e video pedofili sul pc: ai domiciliari un tecnico di 40 anni.

Deteneva centinaia di video pedopornografici: arrestato 33enne pisano - Tra il materiale trovato anche filmati di minori di 4 anni: operazione della polizia postale di Pisa su segnalazione internazionale ... Lo riporta lanazione.it

Cagliari, utilizzava la rete aziendale per scaricare centinaia di file pedopornografici: operaio in manette - Avrebbe utilizzato la rete informatica dell'azienda multinazionale nella quale lavora per scaricare centinaia di file pedopornografici, con anche filmati che riprendono scene di sesso con bambini ... Da unionesarda.it