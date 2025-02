Linkiesta.it - Francesca Albanese ignora i limiti imposti al suo incarico all’Onu

Ieri la s, dai social di cui fa abbondante uso per la propria militanza, ha dichiarato che Israele e gli Stati Uniti, nonché i complici dell’«assalto genocida contro i palestinesi», devono dare i piccioli per la ricostruzione, mentre su come ricostruire devono essere i palestinesi a decidere. Siccome non si tratta del colore delle facciate o della quantità di fioriere nelle piazze, è chiaro a cosa alluda questa s: alla pretesa che Gaza sia libera di ricostruirsi nella radicalizzazione e nel perseverare del c.d. “potere de facto” che sequestra Gaza da vent’anni, cioè Hamas.La s, sedicente avvocata e special rapporteursulla situazione dei diritti umani nei cosiddetti Territori palestinesi occupati, non è soltanto quella secondo cui gli Stati Uniti sarebbero «soggiogati dalla lobby giudaica» e gli europei assisterebbero inerti al genocidio compiuto da Israele perché si sentono il colpa per la Shoah.