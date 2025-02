Biccy.it - Fabrizio Corona scopre la classifica di Sanremo: reazione in diretta

Leggi su Biccy.it

Nell’ultimo mesein almeno tre occasioni ha dichiarato che sarebbe stato Fedez a vincere il Festival di2025. La prima volta l’ex re dei paparazzi ha detto: “Fedez vincerà il Festival di! Accetto qualsiasi scommessa che sarà lui a vincere“.La settimana successivasi è ridimensionato: “Sono abbastanza sicuro che, se la puntata di Falsissimo su Chiara Ferragni andrà come deve e lui farà la sua parte, avrà la vittoria praticamente assicurata. Ovviamente molto dipenderà da come si comporterà sul palco, perché io non sarò lì con lui. In questo periodo gli ho spiegato che ogni azione genera unae che ogniva ponderata con attenzione per ottenere certi risultati“.Mercoledì scorsoha continuato a scommettere su Fedez, ma con più cautela: “Credo che in un Festival dove ci sono pochissime canzoni buone verrà premiata anche l’emozione e l’empatia che trasmettono.