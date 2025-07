Tagliato Mediaset il conduttore fuori dai palinsesti | lascia il programma dopo 29 anni

In un clima di grande fermento a Cologno Monzese, Mediaset si appresta a svelare i nuovi palinsesti, tra riconferme e novità sorprendenti. Una delle voci più calde riguarda il destino di un celebre conduttore, che dopo 29 anni lascia il suo storico programma, segnando una vera rivoluzione nel cuore della televisione italiana. Ma cosa riserveranno i prossimi mesi? Resta da scoprire come questa decisione influenzerà il futuro dello show e dei suoi fan...

Questi sono giorni di grande fermento negli uffici di Cologno Monzese, dove Mediaset si prepara a svelare i palinsesti della prossima stagione televisiva. Tra riconferme e sorprese, il clima che si respira è quello di una piccola rivoluzione interna, specie per quanto riguarda la scelta dei volti destinati a guidare gli show di punta. I rumors si moltiplicano e, tra le indiscrezioni più clamorose, ce n’è una che riguarda un amato programma comico della rete ammiraglia, destinato a tornare in prima serata. >> “Ma è un’altra. Bellissima!”. Sonia M di Temptation Island trasformata: il cambio look ed è choc generale Secondo quanto riportato da AffariItaliani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it