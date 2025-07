eclissi solare totale in italia nel 2027 un evento unico

Preparatevi a vivere un momento straordinario: il 2 agosto 2027, un’eclissi solare totale illuminerà il cielo italiano, regalando uno spettacolo che rimarrà impresso nella memoria. Mentre la maggior parte dei paesi vedrà solo un’eclissi parziale, alcune zone fortunate potranno ammirare questa meraviglia celeste in tutta la sua maestà. Un evento unico da non perdere, capace di unire scienza e magia sotto lo stesso cielo.

L'eclissi totale sarà visibile in diverse città della Spagna (Malaga, Cadiz, Tarifa), a Gibilterra