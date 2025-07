San Pancrazio via delle Betulle e zona limitrofe un guasto sulla rete idrica

San Pancrazio, via delle Betulle e zone limitrofe di Cavriglia stanno vivendo un momento di disagio a causa di un guasto sulla rete idrica, come annunciato da Publiacqua. I tecnici sono già impegnati nella ricerca del tratto interessato, situato in una zona boschiva, per ripristinare al più presto il servizio. La comunità è invitata alla pazienza, poiché il team sta lavorando con impegno per risolvere la situazione e ridare serenità a tutti i cittadini.

Arezzo, 8 luglio 2025 – «Informiamo i cittadini del Comune di Cavriglia che, i problemi che si stanno registrando in zona San Pancrazio, via delle Betulle e limitrofe, sono causa da un guasto sulla rete idrica » fa sapere Publiacqua. «I nostri tecnici sono al lavoro per la ricerca del tratto di tubazione interessato dalla rottura e che corre in zona boschiva. Non appena individuato provvederanno alla riparazione e la situazione tornerà a normalizzarsi. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto creerà loro.

