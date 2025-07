rinviato di un anno il blocco delle auto diesel euro 5 dal 2026 solo nei grandi comuni

Roma, 8 luglio 2025 – Il blocco delle auto diesel Euro 5, previsto inizialmente per ottobre 2025, è stato rinviato di un anno al 2026, solo nei grandi Comuni. La decisione, approvata con un emendamento al dl Infrastrutture, introduce maggiore flessibilità e mira a mitigare gli impatti sul traffico e sull’economia locale. Il Mit esprime “grande soddisfazione” per questa misura, che rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e graduale.

Roma, 8 luglio 2025 – Rinviato di un anno il blocco delle auto diesel Euro 5. Lo stop che doveva entrare in vigore, in alcune regioni del centro nord, a partire da ottobre 2025 slitta invece all’ ottobre del 2026. Sarà questo l’effetto del via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo comunica il Mit ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ) esprimendo “grande soddisfazione” da parte di Matteo Salvini. Slitta il blocco dei diesel Euro 5. La nuova norma differisce dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 5, prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei Comuni con oltre 100. 🔗 Leggi su Quotidiano.net