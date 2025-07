Calcio mercato | Momo Varela a titolo definitivo all' Arezzo

Il calciomercato ha ufficialmente acceso i riflettori su Muhamed Varela Djamanca, che sbarca all’Arezzo a titolo definitivo. Dopo aver contribuito alla promozione della Reggiana in Serie B e aver collezionato oltre 50 presenze tra campionati e coppe, l’attaccante si prepara a una nuova sfida in Toscana, portando entusiasmo e talento tra le fila amaranto. Un acquisto che promette emozioni e grandi opportunità per il futuro del club.

Arezzo, 8 luglio 2025 – La Reggiana ha reso noto "di avere ceduto a titolo definitivo all'Arezzo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Muhamed Varela Djamanca. Approdato a Reggio Emilia nel luglio 2022, ha vissuto in granata la stagione della promozione in Serie B e quella della conferma in cadetteria, mettendo insieme nelle due annate oltre 50 presenze tra campionati e coppe, realizzando 4 reti. Varela ha vestito in prestito la maglia della Torres nella stagione 202425". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio mercato: Momo Varela a titolo definitivo all'Arezzo

