Disinformazione climatica la petizione di un gruppo di cittadini per una diversa attenzione giornalistica

L’emergenza climatica si fa sempre più pressante, ma spesso i media trasmettono un quadro distorto, minimizzando la gravità delle conseguenze. Per questo, un gruppo di cittadini ha lanciato una petizione per richiedere un’attenzione giornalistica più corretta e responsabile sul tema. È fondamentale che la verità sui cambiamenti climatici venga raccontata senza filtri, affinché tutti possiamo agire con consapevolezza e urgenza. È ora di cambiare il modo in cui informiamo e proteggiamo il nostro pianeta.

Di Maria Santarossa e Giacomo Pellini, attivisti per il clima L'emergenza climatica sta accelerando e i suoi effetti sono sempre più visibili in tutto il mondo. Il 2025 si profila come uno degli anni più caldi mai registrati: gennaio è stato il mese più torrido di sempre a livello globale, e ora, con l'estate, l'Europa è soffocata da ondate di calore estreme, incendi, siccità e disagi crescenti, soprattutto nelle città. Si continuano a infrangere record di temperatura: 46 gradi in Spagna, 43 nel sud del Portogallo, 40 in Francia e in Italia. Nel nostro Paese il caldo eccezionale sta mettendo in difficoltà infrastrutture e servizi, mentre a Parigi la Torre Eiffel è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza: le alte temperature hanno provocato dilatazioni anomale del metallo e deformazioni dell'asfalto.

Negare ogni soluzione, la disinformazione climatica cambia volto - strategia mirata a sabotare l'azione globale per il clima, trasformando la sfida in una battaglia di informazione.

