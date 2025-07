Hulkenberg a podio a Silverstone perché ha ignorato gli strateghi di Binotto | la sua mossa è decisiva

Nella corsa mozzafiato di Silverstone, Nico Hulkenberg ha scritto una pagina memorabile della sua carriera, ignorando le indicazioni degli strateghi di Binotto per effettuare una mossa decisiva. La sua decisione audace, presa di testa propria, ha portato il tedesco sul podio per la prima volta in 239 GP, superando Hamilton e dimostrando che a volte il coraggio vale più delle strategie prestabilite. Scopriamo insieme come questa scelta ha rivoluzionato il GP!

La chiamata ai box fatta di testa propria nel GP di Silverstone ha regalato al tedesco della Sauber il primo podio in carriera in Formula 1, dopo 239 GP: ha sovrastato le scelte del team guidato da Binotto e battuto Hamilton. 🔗 Leggi su Fanpage.it

