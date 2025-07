LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | plotone che si prepara alla volata finale di Trento

Il Giro d'Italia Femminile 2025 ci regala emozioni forti: oggi, la tappa si avvicina alla volata finale di Trento con un plotone agguerrito. Tra sorprese e colpi di scena, come l'incredibile caduta multipla coinvolgente numerose atlete, ogni secondo diventa decisivo. La pioggia intensifica la suspense, rendendo questa corsa ancora più incerta e spettacolare. Resta con noi per non perdere neppure un dettaglio di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 INCREDIBILE CADUTA!!! Una quindicina di atlete sono state coinvolte in una scivolata multipla!!! 14.30 2 km alla fine, la SD Worx di Wiebes si mette in testa. 14.29 Vedremo la variabile della pioggia quanto potrà condizionare il risultato finale. 14.28 Ora le corridore entrano nella sezione bagnata del percorso. 14.27 5 km al termine! 14.27 È aumentata l’intensità della pioggia in quel del traguardo di Trento. 14.26 Chiara Consonni è li nelle posizioni di testa. 14.25 Anche la Movistar di Marlene Reusser figura tra le squadre che fanno l’andatura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: plotone che si prepara alla volata finale di Trento

