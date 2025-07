Il Napoli non gradisce dilazioni sul pagamento per Osimhen Romano

Il mercato si infiamma intorno a uno dei protagonisti più attesi: Osimhen. Il Napoli, deciso a mantenere le proprie condizioni, non ha intenzione di cedere alle richieste di dilazione del Galatasaray, che sogna di negoziare un pagamento più basso e frazionato. Fabrizio Romano ha fatto luce sulla situazione, sottolineando che i prossimi ore saranno decisive per delineare il futuro dell’attaccante nigeriano. La sfida tra domanda e offerta è ormai aperta: chi avrà la meglio?

Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube ha dato aggiornamenti circa la questione Osimhen, che potrebbe districarsi nelle prossime ore. Il Galatasaray è alla finestra ma vorrebbe pagare meno dei 75 milioni della clausola e per di più in diversi momenti, con un pagamento dilazionato che il Napoli non accetta. Di seguito quanto dichiarato. Il Galatasaray e il Napoli continueranno i contatti per Osimhen, il Napoli non accetta dilazioni (Romano). "Due giorni fa vi abbiamo detto che il Galatasaray è tornato forte alla carica in contatti diretti col Napoli. Ieri in esclusiva l'offerta da 50 milioni più 5 di bonus rifiutata dal Napoli.

