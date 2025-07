Alla vigilia della Conferenza per la ricostruzione in Ucraina di Roma l' impegno di UN Woman per affermare il ruolo delle donne E per non dimenticare le vittime di questi tre anni di guerra le testimonianze di Lydmila e di Daria

Alla vigilia della Conferenza per la ricostruzione in Ucraina, a Roma il 10 e 11 luglio, l’impegno di UN Women si fa ancora più forte nel valorizzare il ruolo delle donne e nel ricordare le vittime di tre anni di guerra. Le testimonianze di Lydmila e Daria ci ricordano quanto siano fondamentali la resilienza e la voce femminile nella costruzione di un futuro di pace. UN Women si impegna a garantire che questa voce sia ascoltata e valorizzata.

In un mondo in fiamme, devastato dai conflitti, il ruolo delle donne è essenziale nella costruzione della pace. Le volte che sono state chiamate ai tavoli delle trattative hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento di accordi duraturi, sostenibili e inclusivi. Ma non è successo di rade. Alla vigilia della Conferenza per la ricostruzione in Ucraina, in programma a Roma il prossimo 10 e 11 luglio, l'impegno di UN Women è assicurare loro una posizione da protagoniste. A loro che hanno pagato il conto più alto in questi oltre tre anni di guerra.

