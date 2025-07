‘Battaglia dei sessi’ Kyrgios sfida Sabalenka in match esibizione

Preparatevi a un appuntamento unico nel suo genere: Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka si sfideranno quest’anno in una “Battaglia dei Sessi” con regole rivisitate per aumentare l’adrenalina. L’australiano, ex finalista di Wimbledon, e la numero 1 al mondo promettono uno spettacolo imperdibile a Hong Kong. Un match che rivoluziona il tennis tradizionale, unendo talento, sfida e innovazione—una vera e propria sfida emozionante da non perdere!

Nick Kyrgios ha rivelato che lui e la tre volte campionessa del Grande Slam Aryna Sabalenka hanno in programma di organizzare quest’anno un match esibizione ‘Battaglia dei sessi’, con due importanti modifiche al regolamento per renderlo più difficile. Kyrgios, finalista del singolare maschile di Wimbledon e ora commentatore televisivo, è così pronto ad affrontare la tennista numero 1 al mondo. A Hong Kong la partita tra l’australiano e la bielorussa. “Io e Sabalenka stiamo pensando di organizzare una ‘Battaglia dei sessi’ più avanti nel corso dell’anno”, ha dichiarato a Talk Sport il tennista australiano come riportato dal Daily Mail. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Battaglia dei sessi’, Kyrgios sfida Sabalenka in match esibizione

In questa notizia si parla di: kyrgios - battaglia - sessi - match

Kyrgios sfida Sabalenka nella “Battaglia dei sessi”: uomo contro donna con regole diverse tra loro - Nel mondo dello sport, le sfide tra uomini e donne sono sempre state un terreno di discussione e innovazione.

Kyrgios ha lanciato la sfida alla sua collega Sabalenka per ricreare la “Battaglia dei sessi” 50 anni dopo l’ultima volta. Si sfideranno in un’esibizione alla fine dell’anno Vai su Facebook

Kyrgios, pazza idea 52 anni dopo: una "battaglia dei sessi" con Sabalenka #tennis #kyrgios #sabalenka Vai su X

Tennis: proposta Kyrgios, una 'battaglia dei sessi' con Sabalenka; Nick Kyrgios vuole sfidare la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka: in arrivo un'altra battaglia dei sessi?; L'ultima pazza idea di Kyrgios: una battaglia dei sessi contro Sabalenka.

“La battaglia dei sessi”: l’ultima uscita di Kyrgios. Di cosa si tratta - L'australiano intende affrontare la numero 1 del tennis femminile Sabalenka in un incontro con regole speciali ... Lo riporta tuttosport.com

Tennis: proposta Kyrgios, una 'battaglia dei sessi' con Sabalenka - A lanciare l'idea e' Nick Kyrgios, estroverso tennista australiano che nelle ultime stagioni si e' fatto notare piu' per le sue uscite che per i risultati. msn.com scrive