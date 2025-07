Divorzio all’italiana | Totti e Ilary avranno l’affido condiviso dei quattro Rolex

Il divorzio tra Totti e Ilary si conclude con un colpo di scena: l’affido condiviso dei loro quattro Rolex, simbolo di una battaglia non solo legale ma anche emotiva. La decisione del tribunale di Roma segna un passo importante nella loro separazione, portando finalmente chiarezza e pace per entrambi. Ma cosa significa questo per il futuro dei due ex? Scopriamolo insieme, perché questa vicenda è molto più di un semplice scambio di orologi.

Un po’ sul polso di papà e un po’ su quello della mamma. I poveri Rolex di Francesco Totti e Ilary Blasi hanno finalmente pace: il tribunale civile di Roma ha deciso per “l’affido condiviso”. Ha vinto in sostanza Ilary, ha perso Francesco. Il tribunale – scrive Repubblica – questa mattina ha emesso la prima sentenza nella tormentata separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice. Il giudice ha scelto la via della mediazione: nessuna assegnazione definitiva per i preziosi orologi, che valgono circa 80mila euro. Gli ex coniugi potranno alternarsi nell’utilizzo, previo accordo. I quattro Rolex, rimasti inizialmente in possesso della presentatrice dopo la rottura, erano stati reclamati dall’ex capitano della Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Divorzio all’italiana: Totti e Ilary avranno “l’affido condiviso” dei quattro Rolex

