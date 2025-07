In Kosovo Parlamento senza presidente dopo 43 voti Ora le urne?

In Kosovo, il Parlamento si trova senza presidente dopo ben 43 voti falliti, e ora si aprono le urne. Questa instabilità politica, oltre a suscitare preoccupazioni internazionali, rischia di compromettere la stabilità di una regione fondamentale per l’Europa. Pristina non trova pace dopo le elezioni di febbraio. Alla base della mancata intesa...

Non è solo il numero dei tentativi per eleggere il Presidente del nuovo parlamento kosovaro andati male (ben 43) a destare le attenzioni e le preoccupazioni internazionali, bensì i frutti di cotanta instabilitĂ politica che impatteranno su una macro area che, invece, ha bisogno come l’aria di tranquillitĂ politica e governi in grado di amministrarla. Pristina non trova pace dopo le elezioni del 9 febbraio scorso. Alla base della mancata intesa anche la proposta del movimento Vetevendosje di costituire una commissione per eleggere il presidente del Parlamento con scrutinio segreto, che non avrebbe trovato il consenso di tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - In Kosovo Parlamento senza presidente dopo 43 voti. Ora le urne?

