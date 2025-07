Figli in cielo l’associazione che aiuta i genitori a elaborare il lutto più grande

Perdere un figlio è il dolore più intenso che una madre possa vivere, e affrontarlo può sembrare insopportabile. L'associazione Figli in Cielo offre un sostegno fondamentale a chi si trova a dover elaborare questa perdita irreparabile, accompagnando i genitori nel loro cammino di lutto e di pace interiore. Perché, anche nei momenti più bui, non bisogna mai perdere la speranza di trovare luce e conforto.

“Camilla è morta il 27 giugno del 1991, da poco è stato il trentaquattresimo anniversario. Si è suicidata, dopo tre anni di sofferenze psicologiche e un affidamento sbagliato a una persona che, invece di aiutarla, ha aggravato la sua condizione. Io sono una psicoterapeuta, eppure non sono riuscita a capire come aiutarla. E, se è tremendo perdere un figlio, vederlo soffrire senza riuscire ad aiutarlo è un vero stillicidio”. Andreana Scapuzzi Bassanetti, 84 anni, è una psicologa clinica e psicoterapeuta, fondatrice della associazione “ Figli in cielo ”. Specializzata in terapia di coppia e sessuologia a Ginevra, in bioenergetica a New York, in ipnosi clinica e analisi freudiana, collaboratrice di molte riviste Mondadori e Rizzoli di salute e protagonista di trasmissioni tv Rai e Mediaset, dopo la morte di Camilla pensa inizialmente di chiudersi in un monastero buddista, “per stare sola con me stessa, la psicoterapia non mi aiutava, da persona iperattiva ero caduta in una passività totale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it