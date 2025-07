Presentato Girogustando 2025 a Seiano dal 14 al 16 luglio

Dal 14 al 16 luglio, Seiano si trasforma nel cuore pulsante della gastronomia campana con Girogustando 2025. Un’occasione unica per immergersi nei sapori autentici, tra chef stellati e atmosfere incantate, nel suggestivo contesto del giardino secolare de La Tuja Relais du Parc. Preparati a vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile, dove cultura e gusto si incontrano in una cornice da sogno. Non perdere questo viaggio tra tradizione e innovazione che celebra il meglio della Campania.

