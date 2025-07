Vlahovic e la Juve dalla richiesta per la buonuscita alla strategia del Milan | cosa sta succedendo

Dusan Vlahovic al centro di un acceso intreccio di mercato: dalla richiesta di buonuscita alla strategia a lungo termine del Milan, la Juventus si trova di fronte a scelte cruciali. Il serbo, in scaden nel 2024, potrebbe lasciare Torino con una risoluzione contrattuale che richiede un accordo sulle cifre. Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamo le mosse dei protagonisti e il futuro incerto di uno degli attaccanti più discussi del calcio italiano.

Il serbo andrà via da Torino con una possibile risoluzione contrattuale che richiederà un accordo sulle cifre mentre il Milan non ha fretta Dusan Vlahovic resta il nome più complicato da gestire per la Juventus in questo mercato (e non solo). Il serbo è appena entrato nel suo ultimo di contratto, non sostenibile vista la cifra monstre di circa 12 milioni di euro. I bianconeri stanno cercando di cedere il calciatore da qualche mese, incontrando non poche – prevedibili – difficoltà . L’ex Fiorentina non fa più parte del progetto juventino, di sicuro non senza spalmatura dell’ingaggio che fino ad ora è stata sempre rifiutata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic e la Juve, dalla richiesta per la buonuscita alla strategia del Milan: cosa sta succedendo

