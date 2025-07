Kenya scontri a proteste antigovernative | 10 vittime

Le tensioni crescono in Kenya, dove le proteste antigovernative si sono trasformate in tragiche violenze, causando la morte di dieci persone a Nairobi. La capitale si è trasformata in un campo di battaglia tra manifestanti e forze dell'ordine, con strade bloccate e attività commerciali sospese. In un contesto di crescente instabilità, la situazione richiede interventi immediati per riportare la pace e la stabilità nel paese.

Dieci persone sono morte luned√¨ in scontri tra polizia e manifestanti a Nairobi in Kenya nel corso di proteste antigovernative. Lo riferisce la Commissione per i diritti umani del Kenya, finanziata dallo Stato. Le autorit√† hanno bloccato le strade principali che conducono alla capitale e la maggior parte delle attivit√† commerciali sono rimaste chiuse, nel tentativo di contenere i disordini. I manifestanti hanno acceso fal√≤ e lanciato pietre contro gli agenti, che a loro volta hanno sparato e lanciato lacrimogeni. Proteste sono state segnalate in 17 delle 47 contee del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Kenya, scontri a proteste antigovernative: 10 vittime

In questa notizia si parla di: kenya - scontri - proteste - antigovernative

Kenya: scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte del blogger - Le strade di Nairobi si sono riempite di tensione e rabbia dopo la tragica perdita del blogger Albert Ojwang, morto mentre era sotto custodia della polizia.

Kenya, scontri a proteste antigovernative: 10 vittime; Kenya, scontri a proteste antigovernative: 10 vittime; Kenya, scontri a Nairobi: la polizia usa i lacrimogeni sulla folla. Morti e feriti: oltre 500 arresti - Video.

Kenya, scontri a Nairobi: la polizia usa i lacrimogeni sulla folla. Morti e feriti: oltre 500 arresti - Video - Questa ondata di contestazione e dissenso, dopo quella del 26 giugno del 2024, ha radici profonde: i manifestanti contestano le tasse alte, la corruzione, la povertà e la brutalità della polizia in ... Segnala tg.la7.it

Kenya, scontri a proteste antigovernative: 10 vittime - (LaPresse) Dieci persone sono morte lunedì in scontri tra polizia e manifestanti a Nairobi in Kenya nel corso di proteste antigovernative. Secondo stream24.ilsole24ore.com