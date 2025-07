In bocca al lupo finalmente online la prima puntata del podcast sulla violenza di genere | cosa fa lo Stato contro la violenza?

Inizia un viaggio importante con “In Bocca al Lupo”, il nuovo podcast prodotto da Buytron e GreenMe che affronta con coraggio e sincerità il tema della violenza di genere. Un ponte tra storie vere, voci istituzionali e consigli pratici, pensato per sensibilizzare e agire. La battaglia contro questa piaga parte anche da qui: entra nelle nostre puntate e scopri come possiamo fare la differenza.

Parlare di violenza di genere non è mai facile. Ma farlo con il tono giusto – diretto, empatico e senza filtri – è possibile. È quello che riesce a fare “ In Bocca al Lupo ”, il nuovo podcast prodotto da Buytron e GreenMe, da oggi online su tutte le piattaforme. Sette puntate (più due episodi extra) che mescolano storie vere, voci istituzionali, consigli pratici e una colonna sonora che ti resta in testa. Un racconto necessario che entra nelle pieghe di un fenomeno tanto diffuso quanto normalizzato, senza mai appesantire. A guidarci in questo viaggio sono la regista Iris Gaeta e la psicologa Margherita Filosa, due donne che hanno deciso di affrontare un tema scomodo con coraggio e cuore. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - In bocca al lupo, finalmente online la prima puntata del podcast sulla violenza di genere: cosa fa lo Stato contro la violenza?

