Transizione Green Cna incontra il consigliere speciale del Presidente della Commissione per il Green Deal

In un momento cruciale per il futuro sostenibile dell’Europa, la CNA si fa portavoce delle esigenze delle micro e piccole imprese italiane incontrando Philippe Lamberts, consigliere speciale del Presidente della Commissione UE per i temi ambientali. Un dialogo che apre nuove prospettive di collaborazione e impegno condiviso nel percorso verso la transizione green, sottolineando l’importanza di coinvolgere tutte le realtà imprenditoriali in questa sfida globale.

ROMA – Il vertice della Cna, il Presidente Dario Costantini, e il Segretario generale, Otello Gregorini, ha incontrato a Roma nella sede della confederazione Philippe Lamberts, consigliere speciale del Presidente della Commissione UE per i temi ambientali. Al centro del cordiale colloquio i temi della transizione e del Green Deal sui quali la CNA ha sottolineato l’esigenza di coinvolgere in modo strutturale il sistema delle micro e piccole imprese. La Confederazione riconosce il valore economico e sociale del processo di decarbonizzazione ma è necessario che il percorso tenga conto delle specificità delle piccole imprese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Transizione Green, Cna incontra il consigliere speciale del Presidente della Commissione per il Green Deal

In questa notizia si parla di: green - presidente - consigliere - speciale

Il vertice della CNA, il Presidente Dario Costantini, e il Segretario generale, Otello Gregorini, ha incontrato a Roma nella sede della Confederazione Philippe Lamberts, consigliere speciale del Presidente della Commissione UE per i temi ambientali. Al centro Vai su Facebook

CNA incontra il consigliere speciale del Presidente della Commissione per il Green Deal; Transizione ecologica sia a misura di Pmi: Confartigianato incontra il Consigliere speciale della Commissione Ue per il Green Deal; CNA Federmoda: Aumentare risorse per CIG.

CNA incontra il consigliere speciale del Presidente della Commissione per il Green Deal - Il vertice della CNA, il Presidente Dario Costantini, e il Segretario generale, Otello Gregorini, ha incontrato a Roma nella sede della confederazione Philippe Lamberts, consigliere spec ... Scrive finanza.repubblica.it

GREEN DEAL, CNA INCONTRA IL CONSIGLIERE SPECIALE PRESIDENTE COMMISSIONE UE - Il vertice della CNA, il Presidente Dario Costantini, e il Segretario generale, Otello Gregorini, ha incontrato a Roma nella sede della confederazione Philippe Lamberts, consigliere spec ... Come scrive 9colonne.it