Diesel Euro 5 Lombardia | il divieto di circolazione slitta di un anno

MIlano, 8 luglio – Via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo comunica il Mit esprimendo "grande soddisfazione" da parte di Matteo Salvini che parla di una “scelta di buonsenso”. Auto sempre più vecchie in Lombardia: prezzi e crisi economica hanno decretato la fine di uno status-symbol In particolare, si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, "è stato differito dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine che prevede per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it