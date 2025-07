Dai furti di farmaci al fentanyl i Nas in trincea contro i nuovi rischi globali Parla Gen Covetti

Dai furti di farmaci al fentanyl, i NAS sono in prima linea nella difesa della salute pubblica contro i nuovi rischi globali. Nato oltre mezzo secolo fa per proteggere alimenti e bevande, oggi il loro ruolo si estende al controllo del settore farmaceutico, richiedendo una collaborazione internazionale sempre piĂą indispensabile. In un mondo interconnesso, la loro lotta diventa cruciale per garantire un futuro piĂą sicuro per tutti.

Nati oltre mezzo secolo fa con l’obiettivo di vigilare su alimenti e bevande, i Nas – ufficialmente Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – hanno oggi un ruolo ben piĂą ampio, che abbraccia non solo la salute pubblica e la sicurezza sanitaria, ma anche il controllo del settore farmaceutico. Un’attivitĂ che richiede una stretta collaborazione internazionale, sempre piĂą fondamentale in un’epoca in cui i confini sono facilmente superabili, soprattutto da chi adotta pratiche scorrette. Per capire meglio come operano i Carabinieri per la salute, abbiamo intervistato il generale Raffaele Covetti, comandante dei Nas. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dai furti di farmaci al fentanyl, i Nas in trincea contro i nuovi rischi globali. Parla Gen. Covetti

