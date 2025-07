Bankitalia incorona il governo | Progressi in tutti i settori

Bankitalia incorona il governo Meloni, evidenziando progressi significativi in tutti i settori dell’economia italiana. Il report di metà 2025 rivela un aumento della fiducia delle imprese con almeno 50 dipendenti, sottolineando il buon operato dell’esecutivo. La percezione generale dell’economia è migliorata rispetto a marzo, con giudizi più positivi e un saldo tra miglioramenti e peggioramenti meno negativo. Questi segnali di ripresa rafforzano la fiducia nel futuro del Paese.

Un report di Bankitalia evidenzia un miglioramento della fiducia delle imprese italiane con almeno 50 addetti nel secondo trimestre del 2025, confermando il buon operato del governo Meloni. L'indagine, condotta tra il 19 maggio e il 12 giugno, mostra che i giudizi sulla situazione economica generale sono meno negativi rispetto a marzo: il saldo tra valutazioni di miglioramento (6% delle imprese) e peggioramento si attesta a -20 punti percentuali, contro -30 della rilevazione precedente, con progressi in tutti i settori, classi dimensionali e aree geografiche.Anche le condizioni per investire risultano meno sfavorevoli, con un saldo migliorato a -12 punti da -17, tornando ai livelli di fine 2024.

