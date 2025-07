Lucescu | Per Chivu non sarà facile all’Inter! Poi consiglia il club

Mircea Lucescu, leggendario allenatore e figura di spicco nel calcio rumeno, si è recentemente espresso su Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter. Con la sua esperienza e saggezza, Lucescu ha offerto un’analisi approfondita, sottolineando le sfide che attendono Chivu e consigliando il club milanese su come affrontarle al meglio. La sua voce autorevole rappresenta un prezioso punto di riferimento in un momento cruciale per i nerazzurri.

Lucescu si esprime su Cristian Chivu, che da un mese è allenatore dell’Inter. L’ex tecnico dei nerazzurri e oggi CT della Romania ha voluto fare una raccomandazione anche alla società milanese. IL COMMENTO DEL MAESTRO LUCESCU – In Patria, Mircea Lucescu è ovviamente considerato il padre calcistico dell’intero calcio rumeno. Il tecnico, CT della Romania e sul finire degli anni ’90 anche allenatore dell’Inter, ha parlato di Cristian Chivu. A Digi Sport, il veterano allenatore ha mandato un grande in bocca al lupo al connazionale consigliando anche la società nerazzurra. Le sue parole: « Non sarà facile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lucescu: «Per Chivu non sarà facile all’Inter!» Poi consiglia il club

In questa notizia si parla di: lucescu - chivu - inter - sarà

Banciu: "Chivu non ha alcuna colpa per l'arrivo di Luis Henrique o per il ritorno di Valentin Carboni, è certo che non lo aiuteranno molto e si prevede una stagione difficile per lui fino in fondo. Fino in fondo si fa per dire, perché non credo che rimarrà all'Inter più Vai su Facebook

Lucescu: Chivu all'Inter un'ottima cosa, ma non sarà un compito facile. Speriamo che sia ispirato; Banciu: “Chivu all’Inter non durerà più di Lucescu. Sarà stagione difficile. Non è naturale…”; Lucescu: Forse Chivu aveva bisogno di uno step intermedio. Ma per me aggiusterà le cose al Parma.