I preziosi orologi dal valore stimato di circa 80mila euro non saranno assegnati in via esclusiva né all’una né all’altro ma resteranno a disposizione di entrambi custoditi in una cassetta di sicurezza

Nel cuore della querelle tra Ilary Blasi e Francesco Totti si apre una nuova pagina: i quattro Rolex Daytona, simboli di un patrimonio condiviso, resteranno custoditi congiuntamente in una cassetta di sicurezza. La decisione del tribunale civile di Roma rappresenta una soluzione equa, evitando assegnazioni unilaterali e sottolineando l’importanza di trovare un punto di equilibrio. È un esempio di come anche le sfide più dure possano trovare risposte ragionate e condivise.

Il "Rolex gate" trova una soluzione salomonica. Alla lunga battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, iniziata con la loro separazione annunciata l'11 luglio 2022, si aggiunge un nuovo capitolo. Come riportato da Repubblica, Il tribunale civile di Roma ha stabilito l'affido condiviso per i quattro Rolex Daytona, oggetti di contesa tra la conduttrice e l'ex capitano della Roma. I preziosi orologi, dal valore stimato di circa 80mila euro, non saranno assegnati in via esclusiva né all'una né all'altro, ma resteranno a disposizione di entrambi, custoditi in una cassetta di sicurezza

