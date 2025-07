Bergamo muore risucchiato dal motore di un aereo | voli tutti fermi

Una tragedia scuote l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, dove un incidente fatale ha coinvolto una persona risucchiata dal motore di un aereo in fase di rullaggio. La drammatica scena ha causato la sospensione temporanea di tutti i voli, lasciando il settore in stato di shock e incertezza. Ma cosa ha portato questa persona a mettere in pericolo la propria vita in modo così estremo? Restate con noi per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Una persona è morta all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio dopo essere stata risucchiata dal motore di un aereo che in quel momento si stava preparando al decollo. L’individuo avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo contro il velivolo in fase di rullaggio. È quanto apprende il Corriere da fonti aeroportuali a conoscenza della dinamica. Non è chiaro se si tratti di una persona proveniente dall’esterno dello scalo oppure già presente all’interno, ad esempio un passeggero o un dipendente. L’aereo coinvolto sarebbe un Airbus A319 di Volotea con destinazione l’aeroporto delle Asturie. Il velivolo, secondo la ricostruzione, stava ultimando il cosiddetto " pushback ", cioè la manovra di allontanamento dalla piazzola di sosta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bergamo, muore risucchiato dal motore di un aereo: voli tutti fermi

In questa notizia si parla di: aereo - bergamo - motore - muore

