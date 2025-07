MotoGP i precedenti di Marc Marquez al Sachsenring 11 vittorie e… 1 dito medio!

Marc Marquez e il Sachsenring: un amore iniziato in sordina, ma destinato a scrivere pagine leggendarie. Dopo alcune stagioni difficili, lo spagnolo ha trovato il suo terreno di conquista, conquistando ben 11 vittorie e lasciando il segno nel cuore di ogni appassionato. Con una serie di successi consecutivi, Marquez ha trasformato il circuito tedesco in una sua fortezza, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. La sua storia al Sachsenring è un esempio di resilienza e vittoria.

Marc Marquez e il Sachsenring hanno un rapporto privilegiato, che però non comincia benissimo. Nel 2008, in 125cc, il catalano chiude al nono posto, attestandosi poi fuori dalla zona punti nel 2009. Viceversa, nel 2010 arriva il successo e da lì comincia un filotto sensazionale, perché quell’affermazione è la prima di una sequenza senza pari. Lo spagnolo fa back-to-back in Moto2, imponendosi nel 2011 superando di un’incollatura Stefan Bradl e Alex De Angelis, ripetendosi poi con più agio nel 2012, quando sul podio gli fanno compagnia Mika Kallio e il già citato sammarinese, nuovamente terzo. In MotoGP, poi, arriva una raffica di vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Marc Marquez al Sachsenring. 11 vittorie e… 1 dito medio!

