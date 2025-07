Grande Fratello rivoluzione in vista | Alfonso Signorini avrebbe chiesto un' edizione più corta

Il Grande Fratello si prepara a una rivoluzione epocale: Alfonso Signorini avrebbe proposto una versione più corta, puntando a rinnovare il format e catturare un pubblico ancora più grande. Secondo Dagospia, la decisione di abbreviare la durata mira a creare un’edizione "gold" più intensa e coinvolgente, pronta a partire a gennaio. È l'inizio di una nuova era per il reality più amato d’Italia, che si propone di sorprendere ancora di più i suoi fan.

Secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato Alfonso Signorini a spingere Mediaset per abbreviare la durata del Grande Fratello, la cui prossima edizione "gold" dovrebbe partire a gennaio dell'anno prossimo.

Grande Fratello, Shaila e Zeudi isolano Chiara Cainelli. Alfonso D'Apice spiega cosa sta succedendo - All'interno della Casa del Grande Fratello, la magia delle nuove amicizie si svela vulnerabile. Shaila e Zeudi isolano Chiara Cainelli, mentre Alfonso D'Apice svela le tensioni crescenti.

