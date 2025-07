bp sondrio il cda prende atto del rilancio di bper e auspica tutele su occupazione territori e valorizzazione del personale

Il Consiglio di Amministrazione di BP Sondrio ha accolto con attenzione il rilancio di BPER, auspicando misure che tutelino l’occupazione, i territori e valorizzino il personale. Con questa evoluzione, BPER aumenta il corrispettivo offerto su BPS, aggiungendo €1 in contanti per azione, e conferma il suo impegno strategico. La partnership si rafforza, aprendo nuove prospettive di crescita e stabilità.

